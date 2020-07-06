شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يمهد لاختبار المقاومة– تحليل -6-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على ثباته الإيجابي فوق مستوى 2.6200 مؤكدا استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد باستقراره مؤخرا عند 2.7200, تسلل المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الأولي وبثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, نتوقع تشكيل السعر لاندفاع إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص اختباره لمقاومة القناة الهابطة المستقرة عند 2.8050 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6500 و 2.8050
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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