الدولار مقابل الفرنك يبتعد عن الدعم المكسور – تحليل - 06-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ليبتعد عن مستوى 0.9456، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 0.9351 بشكل رئيسي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 0.9456 ثم 0.9470 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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