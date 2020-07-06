الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 06-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليبتعد تدريجياً عن المثلث المتماثل المخترق، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7064.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.6860 سيضع السعر تحت ضغط سلبي للتوجه نحو اختبار مستوى 0.6700 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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