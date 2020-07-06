شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر عقود خام برنت عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 42.30 والمقاومة 43.38، وبالتالي، فإننا نفضّل الاستمرار في الحيادية إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين والحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نذكر بأن تخطي المقاومة سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ باختبار مناطق 45.00، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 41.20 ويمتد بعيداً نحو 37.86 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.20 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي