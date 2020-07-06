شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى النفط – تحليل - 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول المقاومة 40.41، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم الذي يرتفع الآن إلى 38.90، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي واختراق أحد المستويات المذكورة.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة والثبات بإغلاق يومي فوقها سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 43.05، بينما يمثّل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاختبار مستوى 36.10 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 41.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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