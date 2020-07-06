شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة في مسار ضيق – تحليل - 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الفضة، والذي يحافظ على ثباته فوق خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق 17.80، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 18.38 وتمتد إلى 18.93 بعد تخطي المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.85 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد