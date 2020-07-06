شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق ويستقر قرب المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1800.00 ثم 1850.00. المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 1755.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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