شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر مشتريات القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، 47.7 نقطة في شهر يونيو، منخفضاً بذلك عن 48.1 نقطة سجلها في شهر مايو، مسجلاً أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.

وبحسب بيان اطلعت عليه أخبار اليوم" أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى انخفاض آخر في النشاط التجاري خلال شهر يونيو، وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أنه وعلى نطاق واسع فقد شهدت حدوث اضطراب في العمليات التجارية، وانخفاض طلب العملاء في ظل جائحة كورونا، وتم جمع البيانات الأخيرة خلال الفترة من 12-22 يونيو 2020.

ويرجع انخفاض حجم إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المقام الأول إلى الظروف االقتصادية المتدنية ونقص األعمال الجديدة في شهر يونيو.

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هذا وأشارت معظم الشركات التي شهدت نمواً إلى قوة الطلب على الخدمات الرقمية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وأشارت بيانات شهر يونيو إلى أن توقعات الشركات للعام المقبل تحولت إلى سلبية لأول مرة منذ بدأ هذا المؤشر في شهر يوليو 2012، إلا أن درجة التشاؤم كانت هامشية فقط.

وعلقت الشركات التي تتوقع حدوث انخفاض في نشاط الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في الغالب على تزايد حالة عدم اليقين االقتصادي وتراجع الطلب بشكل كبير.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.