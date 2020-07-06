شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني السعودي يعلن عن عبور 757 ألف مسافر بمطارات المملكة خلال يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 30 يونيو الماضي بلغ 756.6 ألف مسافر غادروا عبر 9758 رحلة من مطارات المملكة وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.
وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تعمل وبالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت هيئة الطيران المدني عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.
وكانت الهيئة قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية، من تاريخ 31 مايو 2020، على أن يتم ذلك على مراحل.
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