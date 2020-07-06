شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تثبت تصنيفات الكويتية للاستثمار مع نظرة مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفات الشركة الكويتية للاستثمار على المدى الطويل عند (Ba2) بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن تأكيد التصنيف يعكس المركز الائتماني المستقل للشركة (B3) والاحتمالية العالية من الحصول على الدعم في حالة الحاجة له من المساهم الرئيسي الهيئة العامة للاستثمار.

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وذكرت أن الدعم يأتي نظراً لارتباط الهيئة المستمر ومساهمتها في الشركة من خلال المشاركة في مجلس الإدارة وتمويل وتوليد الأعمال التجارية.

وأشارت إلى تأكيد التصنيفات بشكل أساسي يعكس وجهة نظر وكالة التصنيف في أن الوضع الائتماني للشركة لا يزال يعكس نموذج عملها المربح وقدرتها على تدبير الأموال بكلفة منخفضة ومستوى منخفض من صافي الديون إلى حقوق الملكية.

وأضافت الشركة أن تأكيد التصنيف عند (Ba2) دون تغيير عن التصنيفات السابقة قائمة منذ نوفمبر 2014، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.