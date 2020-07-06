شكرا لقرائتكم خبر عن الراسم المتحدة تعين وساطة كابيتال مستشاراً لطرح أسهمها بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عيّنت شركة الراسم المتحدة شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الراسم المتحدة، إياد مشيخ، في مقابلة مع "العربية"، إن الهدف من الطرح هو رفع رأسمال الشركة، مشيراً إلى أن نسبة الطرح سوف تتراوح بين 20 إلى 40% من رأسمال الشركة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن أحد برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى شركة مساهمة، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بمثابة "لب" أساسي لتطوير أداء المنشآت وتوطين الصناعة ونقل التقنية.

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يذكر أن شركة "راسم" متخصصة في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى حلول الطاقة وأنشطة إدارة المشاريع وتطويرها.

وتعد الراسم أول شركة تُقدم على الطرح العام من خلال برنامج "طموح ايليت" الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدارج أسهمها في السوق المالية، وهي أحد برامج تطوير القطاع المالي.

ومنذ أيام، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الأسمنت الأبيض السعودي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية – نمو.