شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة السعودية تقر دمج شركتي "ستراكير" و"رايت ميدكال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي "ستراكير كوربوريشن" و"رايت ميدكال قروب ن.ف"، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

وتعد "ستراكير كوربوريشن" شركة تقنية طبية تعنى بالأجهزة الطبية المزروعة المستخدمة في عمليات تبديل المفاصل والصدمات.

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وتعتبر "رايت ميدكال قروب ن.ف" شركة مختصة بالأجهزة الطبية، وتركز على المنتجات الحيويةوالبيولوجية.

ومؤخرا، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، أعلنت شركة الأهلية للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.