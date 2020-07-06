شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مارس ويونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وكذلك عن شهر مارس الماضي لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.

وأهابت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، والتي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، حمود الحربي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من الأول من يوليو 2020.