شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الجديدة فى بريطانيا تسجل هبوطا أقل فى يونيو على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بيانات مبدئية لمجموعة صناعية، أن عمليات تسجيل سيارات جديدة فى بريطانيا تراجعت بواقع الثلث على أساس سنوى فى يونيو حزيران عندما استأنف تجار سيارات كثيرون نشاطهم بعد رفع تدابير العزل العام لاحتواء مرض كوفيد-19 فى تراجع بسيط عن شهور مارس وأبريل ومايو.
وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن نحو 145 ألف مركبة سجلت فى يونيو، وتراجعت عمليات التسجيل فى مارس 44 فى المئة وفى أبريل نيسان 97 فى المئة وفى مايو 89 فى المئة.
وأضافت الجمعية أنه منذ بداية العام حتى الآن تراجعت السوق نحو 50 فى المئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة فى 2019.
ولم تستأنف كل مصانع السيارات البريطانية نشاطها وتعمل مصانع كثيرة بطاقة مقلصة مع محاولة صناع السيارات تحقيق توازن بين الطلب والعرض.
وعلى الرغم من السماح لصالات بيع السيارات باستئناف نشاطها ابتداء من أول يونيو، فى انجلترا اضطر التجار فى ويلز واسكتلندا للانتظار حتى 22 يونيو و23 يونيو بالترتيب.
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