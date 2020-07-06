شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. قطار الغاز يدهس أسطوانات البوتاجاز ويرفع المعاناة عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أعلن اليوم، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن عدد من الأرقام القياسية المتعلقة بنسب توصيل الغاز للمنازل في كل أنحاء الجمهورية وذلك كبديل لأستخدامات أسطوانات البوتاجاز كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة المتعلقة بدعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وكانت تلك الأرقام كالتالي..

1-الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالي 2020-2019.

2- بلغت نسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال العام المالي 2020-2019.

3-توصيل الغاز الطبيعى إلى 11.1 مليون وحدة سكنية منذ بداية النشاط وحتى نهاية العام المالى 2020-2019.

4- توفير حوالى 200 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا.

5- توفير خدمة الغاز الطبيعى كوقود حضارى ومستدام لحوالى 45 مليون مواطن.

6- توصيل حوالى 5.3 مليون وحدة سكنية تم توصيلها بالغاز خلال السنوات الست الماضية بنسبة 46% من الإجمالى

7- خطة العام المالى الماضى تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى 66 منطقة جديدة لأول مرة.

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8- من المناطق التي تم توصيلها بالغاز لأول مرة "عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية ومدينة الحوامدية وقرى عرب أبو ساعد والشوبك والمنيا بمركز الصف بمحافظة الجيزة وقرية شنديد بمركز إيتاى البارود وكفر غنيم بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة وقرية دهمشا بمركز مشتول السوق وصبيح والمهدية والزرزمون والعدوة والشيخ المسلمى بههيا والقرين ومدينة الإبراهيمية وقرية الحلاوات ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وقرية كبيش بمحافظة الغربية وقرية درين بمركز نبروه وقرية نقيطة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا وقرية ميت الواسطى بمركز الباجور وكفر عبده وكفر وهب بمركز قويسنا ومدينة البتانون وقرية جنزور ببركة السبع بمحافظة المنوفية وكفر أبوذكرى وميت راضى وكفر سعد وكفر على شرف الدين وجمجرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية ومدينة ملوى بمحافظة المنيا ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج وقرى الشعرانى والحلة وجزيرة مطيرة بمركز قوص ومدينة نقادة بمحافظة قنا، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.

9-تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالتوسع فى استخدام العدادت مسبوقة الدفع فقد تم تنفيذ ذلك تجريبيا بنجاح من خلال استخدام 20 ألف عداد مسبق الدفع بمناطق الأسمرات 1و2 وبشائر الخير 1و2و3.

10- إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى.

11- تحقيق معدلات قياسية بالخطط المعتمدة ببرنامج الحكومة خلال 4 أعوام مالية وهى الفترة 2019-2018حتى 2022-2021توصيل الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون عميل.

12- توصيل الخدمة الحضارية إلى 2.3 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2019-2018وحتى 2020-2019.

13- 1.23 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى2019-2018.

14- 1.070 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى 2020-2019.

15- مخطط خلال خطة العام المالى 2021-2020توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية.