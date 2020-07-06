شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصانع تعود للعمل بالعاشر من رمضان بعد التوقف لأسباب تسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أنه تم التوصل لاتفاق مع عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان للعودة للعمل مرة أخرى بعد أن توقفت عن العمل في الفترة الأخيرة لأسباب تسويقية.

وقال صبحى نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة الماضية شهدت اختلالاً في حالة العرض والطلب نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم اتباعها من أجل احتواء انتشار الفيروس، فيما رفض نصر الإفصاح عن هذه المصانع أو القطاعات التي تعمل بها، واكتفى بقوله إن هذه المصانع في القطاع الصغير والمتوسط.

وشهدت مدينة العاشر من رمضان عودة عدد كبير من المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الأسبوع الماضي، وذلك بعد وضع الترتيبات اللازمة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء قبل أيام رفع الحظر المفروض على حركة المواطنين.

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وقرر مجلس الأمناء بالمدينة اتخذ مجموعة من القرارات في شأن تعايش المصانع مع فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها عودة كل المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع سلامة العمالة في المصانع، عن طريق إلزام العمال بارتداء الكمامات قبل ركوب الحافلات المتجهة إلى المصانع ومنح المشرفين سلطة منع العمالة من الركوب حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعميم استخدام بوابات التعقيم بكل المصانع لحماية العمالة.

كما قرر مجلس الأمناء إلزام كل المصانع بتخصيص غرفة مؤقتة للعزل حال وجود حالات اشتباه بين العاملين لحين تحويله إلى مستشفى العزل الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تعميم توزيع نشرة دورية على عمال المصانع تحتوى على المعلومات المستجدة حول الفيروس وطرق الحماية المطلوبة منه.