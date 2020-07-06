شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف لينهي تداولات امس الأحد عندمستوى 9187 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهوما يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 9400 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,150 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,218 نقطة