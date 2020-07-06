شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد عند مستوى 45 فلس، وهو نفس اغلاق جلسة الخميس الماضي، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 47 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 47 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.4 بينما مستوى المقاومة هو 45.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط