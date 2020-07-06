شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يواصل صعوده – تحليل صباحي – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 4.90% بما يعادل 0.37 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 7.56، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.89.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.56 ومستوى المقاومة 8.89.
كانت هذه تفاصيل خبر تكوين يواصل صعوده – تحليل صباحي – 06-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.