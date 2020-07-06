شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يواصل صعوده – تحليل صباحي – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 4.90% بما يعادل 0.37 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 7.56، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.56 ومستوى المقاومة 8.89.