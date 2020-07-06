شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 176 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع معها ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 155 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 190 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 172 بينما مستوى المقاومة هو 177 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط