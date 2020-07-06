شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البلاد (1140) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المهم 22.79، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 30.25 إلى 18.18)، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 7.98% بما يعادل 1.78 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.79، ليستهدف مستوى المقاومة 25.04 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.79 ومستوى المقاومة 25.04.