شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 23٫10 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 24 فلس، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 22.9 بينما مستوى المقاومة هو 23.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط