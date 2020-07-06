شكرا لقرائتكم خبر عن الاحساء للتنمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاحساء للتنمية (2140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 11.98، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.64% بما يعادل 0.42 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 13.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.50.