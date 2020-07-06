شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري كما توقعنا في تقريرنا الأخير عند مستوى 415 فلس، حيث اغلق الأحد عند مستوى 412 فلس، وبالتزامن مع استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان إمكانية ارتفاع السهم لمستوى 460 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 415 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 410 بينما مستوى المقاومة هو 413 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد