شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 38٫60 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 36 فلس كمستوى أول ثم 27 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.0 بينما مستوى المقاومة هو 39.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط