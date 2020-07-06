شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق مستثمرى أكتوبر: إضافة 11خطًا جديدًا لإنتاج 2.5 مليون كمامة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر الصعيدى أمين صندوق جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الأيام الماضية تمت إضافة 11 خطًا جديدًا لإنتاج الكمامات بمدينة السادس من أكتوبر، تضاف إلى الطاقة الإنتاجية القائمة من خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة الكمامات المطابقة، على أن يتم الإنتاج الفعلى خلال أيام.

وأضاف عمر الصعيدي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الطاقة الإنتاجية للخطوط الجديدة ستصل إلى نحو 2.5 مليون كمامة يوميًا، وذلك من أجل زيادة المعروض من الكمامات بالسوق المحلية والمساهمة في خفض أسعار الكمامات وتشجيع المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامات لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الحكومة قرار بالضوابط الخاصة بحركة المواطنين بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة والذي يفرض غرامات على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمناطق سابقة الذكر، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على شراء الكمامات في ذلك الوقت.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

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ويستهدف هذين القرارين توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسعي وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلي ضبط احتياجات الأسواق الداخلية وإتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلي.

وأكدت نيفين جامع، حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.