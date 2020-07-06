شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الأجهزة غير المطابقة للمواصفات تؤثر على جودة خدمات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات الأسبق، لـ"الخليج 365"، إن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات تؤثر على جودة الخدمة وإشارات المحمول، لذا يتم اعتماد الهواتف قبل دخولها للسوق وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف العلايلى أن أجهزة المحمول يتم اختبارها عبر معامل عالمية تعطى شهادة اعتماد للمعايير التى يجب أن تكون عليها مواصفات تلك الهواتف، وتخضع للفحص فى الجمارك وفقًا للمواصفات العالمية.

كان مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد كشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركى عن أجهزة التليفون المحمول، والتى تتضمن قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء التشغيلية التى يقوم بها الجهاز لضمان مطابقة أجهزة التليفون المحمول التى تستخدم بالسوق المصري.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بوقت سابق، إن نسبة 5% تفرض على الأجهزة سواء كانت مستوردة أو محلية وهذا يدل أن القرار غير موجه للمستورد ولكن لأجهزة المحمول فى السوق المصري.

وأضاف أن هذا القرار يستهدف لأن تكون جميع الأجهزة الواردة إلى السوق المصرى مطابقة للمواصفات العالمية، حتى لا تؤثر على جودة خدمات المحمول فى السوق، حيث تم رصد بعض أنواع الأجهزة المحمولة و مجهولة المصدر فى التصنيع و التى تأتى بدون أرقام تعريفية و تؤثر على جودة الاستقبال والإرسال ما يؤدى إلى بعض مشاكل الجودة بخدمات الاتصالات.

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ويصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019، فيما وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلى 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركو الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة بـ7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و6.62 مليون فى يناير 2019.