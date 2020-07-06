شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة الأراضى المجانية للمستثمرين بـ 4 محافظات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الخريطة الإلكترونية للأراضى، عن إتاحة 168781 متر أرض مجانية للمستثمرين فى الصعيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية لمحافظات الصعيد، على أن يتم حجز القطع عبر الخريطة الإلكترونية، وفيما يلى أهم المعلومات حول الأراضى الصناعية المتاحة بالمجان.

تقديم طلبات التخصيص حتى 3 أغسطس 2020 عبر موقع الخريطة الإلكترونية للأراضى الصناعية.

-5 قطع فى دشلوط بمحافظة أسيوط 6995 مترا.

-3 قطع بالمطاهرة فى المنيا بمساحة 2405 أمتار.

-13 قطعة أرض فى الوادى الجديد بمساحة 2491 مترا.

-نجع حمادى بقناة تم إتاحة 106 قطع أرض بمساحة 156890 مترا.

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- تخصص الأرض بالمجان للمستثمر صاحب الدراسة الفنية الناجحة المقبولة لدى التنمية الصناعية.

-تقوم هيئة التنمية الصناعية بدراسة الطلبات والرد والتخصيص فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

-الأراضى المتاحة موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة ومنها الغذائى والكماويات.

-ربط تخصيص الأراضى باحتياجات كل محافظة.

-تسهيلات فى التراخيص للأراضى بعد تخصيصها.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجدى غازى فى تصريحات سابقة، إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم , وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية .

وأضاف، أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار فى المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.