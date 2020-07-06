شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن على مشروعك الصغير وتحصل على 30 ألف جنيه تعويضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعلم الكثيرون من أصحاب المشروعات الصغيرة والتي يطلق عليها "مشروعات متناهية الصغر"، والتي لا يتعدى رأسمالها الـ30 ألف جنيه أنه يمكن الحصول على تغطية تأمينية لمشروعهم الصغير، والحصول على تعويض بنفس القيمة حال حدوث حريق يتسبب في خسارتهم وفقدانهم لكل ما يملكون، والذى في الغالب ما يكون هو المورد الرئيسى لإعالة أسرهم، ويقتصر الأمر على طلب يقدمه صاحب المشروع لإحدى الشركات العاملة في نشاط التأمين، يتضمن جميع البيانات الخاصة بالعمل ونوع النشاط، ويتبعه عمل معاينة بواسطة مندوب للشركة.

ومن جهة أخرى ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية جمعيات التمويل متناهى الصغر بعدد من القرارات، متعلقة بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، وحددت حجم القسط التأمينى، ونص القرار على أنه تلتزم شركات التأمين الراغبة فى تغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر، من الجهات المانحة بنموذج عقد التأمين الجماعى الموحد وبقسط تأمين شهرى وبحد أقصى 30 قرشًا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويبلغ الحد الأقصى لمبلغ التمويل متناهى الصغر 100 ألف جنيه، وبالتالى تكون قيمة قسط التأمين الشهرى على هذا المبلغ 30 جنيهًا شهريًا.

والتأمين متناهي الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه، وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.