شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 5-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بلتون المالية القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الحديد والصلب المصرية، غاز مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر للألومنيوم، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو. إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بلتون المالية القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الحديد والصلب المصرية، غاز مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر للألومنيوم، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم السويس للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، العبوات الطبية، مصر للأسمنت-قنا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الملتقى العربي للاستثمارات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، البنك المصري لتنمية الصادرات، ليسيكو مصر، الإسكندرية للزيوت المعدنية.



البورصة تربح 10.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه. البورصة تربح 10.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.27%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجنب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 951.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 1793 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 763 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

Advertisements تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العربية للمحابس، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 473.8 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 129 سهم، 326 ألف سهم، 65060 سهم، 11.1 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2 مليون سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العربية للمحابس، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 473.8 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 129 سهم، 326 ألف سهم، 65060 سهم، 11.1 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، 1.5 مليون سهم، 403 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 6023 سهم.



صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار أعلن القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة بالسماح بأن تتم عمليات تلقى الاكتتاب/الشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار إلكترونياً، وذلك دون الإخلال بحق العميل في إتمام تلك المعاملات من خلال الجهات المحددة بنشرة اكتتاب/مذكرة معلومات الصندوق، شريطة مراعاة:

1- استقلالية حساب العميل بالصندوق عن أي حسابات له بالجهة متلقية الاكتتاب/الشراء أو الاسترداد.

2- توافر بنية تكنولوجية مؤمنة لهذا الغرض.

3- تطابق نماذج تلقي الاكتتابات/الشراء والاسترداد المتاحة على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض والنماذج الكتابية المتاحة بمقر الجهة.

4- تصدر الجهات متلقية الاكتتابات/الشراء والاسترداد مستخرج إلكتروني لشهادة الاكتتاب مختومة بخاتم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب وموقع عليها من المختص بهذه الجهة متضمنة البيانات المنصوص عليها قانوناً.

5- مراعاة كافة قواعد البنك المركزي ذات الصلة.

وقال النشار، في كتاب دوري رقم 13 لسنة 2020، إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية، على مباشرة دورها بشأن الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وسعياً منها نحو تبسيط وتيسير الإجراءات للحد من التزاحم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي إطار ما تضمنه قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من أحكام منظمة للاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار.