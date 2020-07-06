شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 5-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.





إيقاف تداول 34 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 34 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بلتون المالية القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الحديد والصلب المصرية، غاز مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر للألومنيوم، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

كما تم إيقاف تداول أسهم السويس للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، العبوات الطبية، مصر للأسمنت-قنا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الملتقى العربي للاستثمارات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، البنك المصري لتنمية الصادرات، ليسيكو مصر، الإسكندرية للزيوت المعدنية.





البورصة تربح 10.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 449.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.27%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.7 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجنب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، 951.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 1793 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 763 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.197 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

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- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 16.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 0.589 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 5.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 26.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.781 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.91%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 18.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.27%.