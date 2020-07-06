شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الاقتصاد سينكمش 13.8% فى الربع الثانى و4.6% فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأحد، إن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 % في الربع الثاني نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6 % في الربع الثالث نتيجة لتخفيف إجراءات العزل مشيرة إلى تسجيل نمو بنسبة 0.1 في الربع الأول.

وجددت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات الحجر الصحى فى مدينة آسفى، غرب المغرب، عقب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد فى مصنع لتعليب السمك، خلال الأيام الأخيرة وبموجب القرار العاجل، تم إغلاق جميع منافذ المدينة المطلة على المحيط الأطلسى، بعد اكتشاف بؤرة وبائية فى المصنع وتسجيل ما يزيد عن 400 إصابة جديدة فى المدينة.