شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 23.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.486%، فيما بلغ أعلى عائد 13.548%، وسجل أقل عائد 12.5%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 516ر13%، في حين سجل أعلى عائد 689ر13%، وأقل عائد 5ر12%.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 196ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 35ر14%، وأقل سعر 05ر14%.