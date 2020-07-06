شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 23.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار جنيه، وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.486%، فيما بلغ أعلى عائد 13.548%، وسجل أقل عائد 12.5%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 516ر13%، في حين سجل أعلى عائد 689ر13%، وأقل عائد 5ر12%.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 196ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 35ر14%، وأقل سعر 05ر14%.
كانت هذه تفاصيل خبر "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 23.5مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.