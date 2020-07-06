شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام 20/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على منصاتها الإلكترونية مجموعة من الإنفوجرافات توضح المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021.



جاء ذلك اتصالًا مع اتفاق وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والبيئة بشأن تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.



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جدير بالذكر أن السند الأخضر هو عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتستخدم عوائد تلك السندات فى تمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل المعتمد على الكهرباء، ومن مزايا السندات الخضراء، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادًا على أسواق معينة، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.