شكرا لقرائتكم خبر عن "التمويل الدولية" تقدم 100 مليون دولار لـ"CIB" لمساندة الشركات المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم الأحد، تقديمها قرضا يصل إلى 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، لتعزيز مساندته لعملائه من الشركات التي تعطلت تدفقاتها النقدية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعد هذا القرض الأول الذي تمنحه مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال صندوق التمويل سريع الصرف لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وسيساعد هذا القرض البنك التجاري الدولي، على تقديم قروض قصيرة الأجل للشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات في توفير السيولة.

وفي معرض التعقيب على القرض الجديد، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي حسين أباظة: "مؤسسة التمويل الدولية ظلت شريكا قويا لنا لأكثر من 20 عاما. ونحن الآن - في هذه الفترة الصعبة غير المسبوقة - بصدد توسيع تعاوننا القائم. ويساعدنا قرض مؤسسة التمويل الدولية على دعم ما نقدمه لعملائنا في جميع القطاعات والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والنمو في مصر".

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ويعد هذا القرض جزءا من صندوق التمويل سريع الصرف العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية والبالغ إجماليه 8 مليارات دولار، والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي، بغرض مساندة الشركات والحفاظ على فرص العمل مع تفشي فيروس كورونا. وقد طلب ما يقرب من 300 جهة متعاملة على مستوى العالم المساندة من هذا الصندوق.

وفي هذا الصدد، قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: "إن حصول آلاف الشركات الصغيرة في مصر على التمويل أمر حيوي خلال أزمة فيروس كورونا... ويضمن القرض المُقدم من مؤسسة التمويل الدولية للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، استمرار تدفق الموارد التمويلية وسيساعد على التعافي السريع للشركات".

وتعدّ مصر دولة ذات أولوية لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ إجمالي ارتباطات المؤسسة في مصر منذ عام 2005 4 مليارات دولار، بما في ذلك موارد تمويلية قامت بتعبئتها من مستثمرين آخرين. ولدى المؤسسة أيضا محفظة قائمة تضم 15 مشروعا استشاريا بقيمة 17.6 مليون دولار.

