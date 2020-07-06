شكرا لقرائتكم خبر عن مدثر شيخة الرئيس التنفيذي لشركة كريم لليوم السابع: زيادة كبيرة بعملائنا منذ إطلاق Super App والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - يشمل نقل الافراد والمنتجات والضروريات ويتيح الدفع الإلكترونى

- السوق المصري من أهم اسواق المنطقة ونتجه لفتح مقر رئيسي به

- عقدنا شراكات مع بنوك مصرية لتشجيع المعاملات الإلكترونية

- "اوبر" ساعدتنا فى تطوير التطبيق الشامل ووفرت الدعم المادى لـ"كريم" بجائحة كورونا

- ساعدنا السائقين المتضررين مادياً ووفرنا سيارات بعازلات بلاستيكية للحماية من الفيروس

كشف مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كريم" منصة الإنترنت الرائدة في الشرق الأوسط تفاصيل التطبيق الشامل Super App و الذى يقدم خدمات متعددة الى جانب نقل الافراد مثل نقل الاشياء، المنتجات و طلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت والصيدليات، توصيل الطعام، وكذلك تقديم خدمات الدفع الإلكترونيcareem pay.

وأشار شيخة فى مقابلة خاصة مع الخليج 365، الى زيادة كبيرة فى قاعدة عملاء الشركة منذ اطلاق التطبيق الشامل و الذى يسهل حياة المواطنين فى الانتقالات و خدمات التوصيل حتي ان التطبيق يتيح ايضا إمكانية طلب العميل خدمات من تجار غير مشاركين فى التطبيق و سيقوم أحد الكباتن بشراء السلع و تسليمها للعميل.

وحول تأثر جائجة كورونا على أعمال الشركة أوضح "شيخة" قائلا: “الأعمال تضررت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولكن الأمور بدأت فى التحسن وذلك فيما يتعلق بطلب سيارات النقل التشاركى و خدمة توصيل الطعام وتوصيل المنتجات من محلات مختلفة، حيث تم إطلاق التطبيق الشامل و الذى يتضمن جميع الخدمات لتوفير تجربة اسهل و افضل للعملاء".

من جهة أخرى قال مدثر شيخة، إن الشركة استثمرت اموال كبيرة للغاية فى السوق المصرى كونه من أهم اسواق الشرق الأوسط عبر بناء مركز خدمة العملاء (Call Center) و توفير فرص عمل، كذلك تطوير التطبيق ليتضمن خدمات متعددة ما يفتح مجال لتوفير فرص أخرى للافراد والاعمال، بالاضافة الى الإستثمار فى التعاملات المالية الرقمية، كما نتجه ليكون للشركة مقر رئيسي فى مصر.

ووصف "شيخة" صفقة استحواذ اوبر العالمية على "كريم" بأنها جيدة للغاية قائلا:"موقفهم المادى كشركة عالمية قوي ويؤمنون باستراتيجية كريم فى بناء التطبيق الشامل و يدعمونه من خلال تطوير الامكانيات التكنولوجية بالإضافة الى توفير الدعم المادى للشركة خلال الأزمة التى مرت على المنطقة بشكل عام" وذلك فى اشارة الى تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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واشار الى ابرام الشركة لاتفاقيات وشراكات مع عدد من البنوك فى مصر و المنطقة لتشجيع تحويل الاموال و المعاملات الالكترونية من خلال تسهيل إضافة بطاقات البنك على تطبيق كريم، كما تتيح الشركة خدمة المحفظة الإلكترونية، يمكن للعميل من خلالهت وضع مبلغ معين لاستخدامه فى اى طلبات من خلال التطبيق.

وعلق مدثر شيخة على الإجراءات التى اتخذتها الشركة خلال جائحة فيروس كورونا قائلا:" وفرنا للسائقين إجازة مدفوعة لمدة أسبوعين كما تم تجميع مبالغ مالية لمساعدة المتضررين منهم من تداعيات الفيروس بناء على ظروف كل حالة من بينها صرف دفعات اسبوعية أو شهرية لمساعدتهم على توفير الطعام ودفع الأقساط المفروضة عليهم، إضافة الى توفير فرص عمل جديدة من خلال التطبيق الشامل Super App أو خدمة "وصلنى" من كريم وتوصيل المنتجات و الأشياء، علاوة على خدمة "جو أمان" و التى تتضمن سيارات بها عازلات بلاستيكية بين العميل و الكابتن و يكون التواصل بها محدود، كذلك وفرت الشركة معقمات يدين و أقنعة وقفازات.

كانت شركة كريم قد أطلقت في منتصف يونيو، تطبيق Super App (تطبيق شامل لجميع خدمات كريم)، لتصبح كريم منصة تقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى بالإضافة لنقل الأفراد، وهى خدمات نقل الاشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكترونى، وذلك طبقا للخدمات المتاحة فى كل دولة.

ويتمكن عملاء كريم حول المنطقة - طبقا للخدمات المتاحة فى التطبيق فى كل دولة - من طلب رحلات عن طريق خدمات النقل التشاركى، وطلب الطعام من أكثر من 10000 مطعم مشارك حول المنطقة، بالإضافة لطلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت أو الصيدليات أو تجار آخرين، كما يستطيعوا طلب خدمات من تجار غير مشاركين على التطبيق وسيقوم أحد الكباتن بشراء السلع وتسليمها إلى أى مكان كما يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة الدفع الإلكترونيCareem PAY والتى يمكن من خلالها ايضا تحويل رصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة، مما يجعل من السهل دفع جميع الخدمات بطريقة آمنة. بالإضافة إلى ذلك قامت كريم بتوسيع نطاق خدمات برنامج المكافآتCareem Rewards، حيث يستطيع عملاء كريم الان الحصول على نقاط مكافآت فى كل رحلة وطلب لأى من الخدمات المتاحة واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات أو الطعام أو خدمات الشركاء أو التبرع بها لمجموعة واسعة من المؤسسات الخيرية.

أما من ناحية التجار، فسيتمكن التجار أو أصحاب منافذ البيع المختلفة من عقد الشراكات مع شركة كريم، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 33 مليون عميل حول المنطقة من خلال تطبيقSuper App، مما سيساهم فى توسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية وتوصيل منتجاتهم المتنوعة، وكذلك استخدام خدمات الدفع الإلكترونى، لخدمة المزيد من الأفراد.

كباتن كريم أيضًا (سواء للعربات أو الدراجات الهوائية) يستطيعوا الاستفادة من التطبيق متعدد الخدمات، حيث سيوفر لهم التطبيق فرصة الوصول لعدد أكبر من العملاء فى قطاعات مختلفة، وطلب متزايد خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعنى فرصة أكبر لمزيد من الدخل والأرباح.