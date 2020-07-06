دبي بين أفضل 15 وجهة سياحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حلت دبي في المركز الأول إقليمياً وال 15 عالمياً ضمن قائمة أعدتها مجلة «يو إس نيوز» الأمريكية، لأفضل 30 وجهة سياحية في العالم من أجل تمضية عطلة مثالية لعام 2020-2021.

وتقدمت دبي على وجهات سياحية رائدة مثل سيدني، وفلورنسا وجزيرة سانت لويس والكاريبي، إضافة إلى سان فرانسيسكو وريو دي جانيرو. وجاءت ساوث آيلاند في نيوزيلاندا وباريس في المركزين الأول والثاني، وتلتها: بورا بورا (3)، الحديقة الوطنية الجليدية في أمريكا (4)، لندن (5)، ماوي (6)، تاهيتي (7)، طوكيو (8)، روما (9)، وفوكيت (10). وجاءت في المركز ال 11 برشلونة، تليها بالي (12)، نيويورك (13)، ومتنزه غراند كانيون الوطني (14).

واستخدمت المجلة توصيات وآراء خبراء لتقييم وصياغة هذه القائمة، وتطرقت لمشاهد الحداثة في دبي، واستمتاع الزوار بمنظر الشواطئ من أعلى مبنى في العالم «برج خليفة»، وأحد أكبر مراكز التسوق «دبي مول»، والتحفة المعمارية «برج العرب»، وذكرت تمسك دبي بماضيها من خلال المنطقة التاريخية الساحرة وأسواق التوابل والذهب.