شكرا لقرائتكم خبر عن المعلا يعتمد رسوم دائرة السـياحة والآثـار بأم القيويـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم 3 لسنة 2020، بشأن اعتماد رسوم دائرة السياحة والآثار في أم القيوين.

ونص المرسوم على اعتماد رسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة، وأن تؤول حصيلة الرسوم والغرامات لحساب الخزانة العامة بحكومة أم القيوين.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)

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