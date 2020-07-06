وول سـتريت.. زخـم مشـروط بعـد أسـبوع نشــط

رغم بيئة التفاؤل التي نشرها تقرير الوظائف في وول ستريت إلا أن الوضع على الجبهة الصحية يلقي بظلاله على أداء الأسهم حيث يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الشركات للفصل الثاني الذي قد يشكل أحد مثبطات الحماسة حيال الاستثمار في الأصول عالية المخاطر.

عاشت المؤشرات الأسبوع الماضي فصلاً آخر من فصول المهرجان المستمر منذ بداية الفصل الثاني الذي منحها 25% من المكاسب وسطياً، رغم أن الإغلاق كان سيد الموقف خلال الأشهر الثلاثة. وانتهى الأسبوع المكون من أربعة أيام على ارتفاعات تراوحت بين 3 و4%، وسط تفاؤل فرضته معدلات البطالة التي بلغت 11% مقابل 19% متوقعة، و4.8 مليون وظيفة مقابل 2.9 مليون متوقعة.

وقال توم لي، مؤسس صندوق «فاندستارت» لإدارة الأصول: «ينبغي أن تذهب السوق أبعد من ذلك، حتى مع وصول حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى قياسي يومياً يتجاوز 50 ألف إصابة. هناك المزيد من عروض البيع التي يطرحها مستثمرون غير قادرين على الصمود بلا سيولة، وأعتقد أن السوق بات تحت سيطرة المشترين». ويرى المحللون أن الأسهم معرضة لمواجهة تصحيح ما خلال هذا الشهر حيث تزداد الصورة قتامة على صعيد إغلاق الاقتصاد بالتزامن مع الأخبار غير المشجعة على الجبهة الصحية التي تنشر القلق حول أدائه.

وتمكنت الأسهم حتى الآن من تجاهل تفشي الفيروس الذي أدى إلى تجدد الإغلاقات في بعض الأنشطة الاقتصادية وتأخير عمليات الافتتاح التي كانت متوقعة. وهناك مخاوف من أن تكون عمليات الإغلاق الاقتصادي هذه بمثابة ضربة للتعافي، ما يجعله أكثر ضعفاً وأقصر عمراً مما كان متوقعاً.

ويبدأ موسم الأرباح بقوة منتصف الشهر، لكن هناك عدداً من الشركات التي تصدر نتائجها هذا الأسبوع منها «بيد أند باث» و«أليانز» و«وولجرينز». وتتوقع «ريفينتيف» ان تكشف التقارير عن تراجع أرباح الشركات للفصل الثاني بنسبة 43%.

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ومع بدء موسم الأرباح، قد يكون الكونجرس أيضًا محط تركيز الأسواق حيث يناقش الجولة التالية من عمليات التحفيز المالي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ناشونال أليانز»: «سيكون شهر يوليو صعبًا ما لم نحصل على المزيد من دعم السياسة المالية. وقد تنضب طاقة سوق العمل أو تتباطأ على الأقل، لأن جزءًا منها يقف على قدميه بفضل المساعدة الحكومية، وهذا سوف ينعكس على سلوك المستهلكين».

ومن المفترض أن يناقش الكونجرس بعد 20 يوليو الحزمة الرابعة من برنامج التحفيز الخاص بمواجهة كوفيد-19، والتي تشمل تجديد إعانات البطالة التي تنتهي بنهاية الشهر. ولكن هناك اختلافاً حول شكل هذه الحزمة وحجمها. كما ينتظر أن تشمل المساعدات حكومات الولايات.

ولكن مع إغلاق الأنشطة في بعض الولايات يخشى من أن تتلاشى مؤشرات التحسن التي ظهرت على بعض البيانات الاقتصادية. وتتجه الأنظار نحو تحسن تلك البيانات بالتزامن مع اتساع دائرة الأمل بتوفير لقاح حاسم قريباً.

وقد لا يتلقى السوق هذا الأسبوع تقارير تؤثر في مسار التداولات سوى تقرير إعانات البطالة الذي كان محبطاً الأسبوع الماضي، رغم التحسن الشديد في تقرير الوظائف.