الأسواق تدشن شاشة التداول على أسهم شركات الفئة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت أسواق المال الإماراتية، أمس الأحد، عملية التداول للفئة الثانية من أسهم الشركات التي تقرر تخصيص شاشة خاصة بها وتضم 14 شركة موزعة على سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويأتي تدشين شاشة التداول للفئة الثانية من الشركات بهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتصرف بأسهمهم في هذه الشركات، وذلك انطلاقاً من حرص الجهات المختصة على حماية حقوقهم.

وتشمل قائمة الشركات كلاً من بنك الاستثمار، أملاك للتمويل، الإمارات للمرطبات، يونيكاي للأغذية، ماركة، دي إكس بي إنترتينمينتس، الخزنة للتأمين، الخليجية للاستثمارات العامة، دريك آند سكل، الفردوس القابضة، الإثمار القابضة، المدينة للتمويل والاستثمار، الاستشارات المالية الدولية، آن ديجيتال سيرفيسز.

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وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة العاملة في الأسواق وضع نظام (يدوي/‏‏ إلكتروني) بحيث يسمح للمستثمرين الراغبين في شراء أسهم هذه الشركات بتوقيع أو تسليم إقرار يفيد بأنه اطلع على إفصاحات الشركة التي يعتزم شراء أسهمها واطلع على آخر البيانات المالية المفصح عنها وأنه يدرك مدى خطورة الاستثمار في أسهم الشركة ويتحمل المخاطر.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم إدخال أمر الشراء دون الحصول على الإقرار وأن يتم حفظه مع أرشيف الأوامر في نظام شركات الوساطة ليمكن الرجوع إليه لغايات التحقيق أو التفتيش.

يشار إلى أنه سيتم عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراجها لمدة ستة أشهر فأكثر، أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات. (وام)