خدمة «الضمان الرابح» مـــن «دار التمـويــل»

أعلنت دار التمويل عن إطلاق «الضمان الرابح» كخدمة جديدة لكافة الأعمال والأنشطة المحلية داخل الدولة، لدعم وتمكين الأعمال في مواجهة التحديات الاستثنائية الحالية، من خلال تلبية احتياجاتها ومتطلباتها بسهولة ويسر.

وتعتبر خدمة «الضمان الرابح»، المقدمة من دار التمويل، خدمة مجانية، بدون أي رسوم. وهي تتيح إمكانية إصدار خطابات الضمان لكافة الأعمال المحلية، في غضون 24 ساعة من وقت التقدم بطلب الخدمة، إضافة إلى فرص الحصول على عوائد نقدية مغرية على الإيداعات النقدية، التي يتم إصدار خطاب الضمان مقابلها، وذلك طوال فترة صلاحيته.

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كما تشمل خدمة «الضمان الرابح» إمكانية إصدار خطابات الضمان بأنواعها المختلفة: ضمان العطاءات (المناقصات أوالمزايدات)، ضمان حسن التنفيذ، وضمان الدفعة المقدمة وغيرها.

وقال خالد عبد العظيم، رئيس دائرة التمويل التجاري في دار التمويل: «في ظل التحديات العالمية القائمة، حققت دار التمويل خطوة رائدة من خلال تقديمها لخدمة إصدار خطابات الضمان مجاناً، مع عوائد نقدية مغرية على الإيداعات النقدية، خلال فترة الصلاحية. وتأتي تلك الخطوة في إطار حرص دار التمويل على توفير الدعم، وسبل التمكين لأصحاب الأعمال والشركات، خاصةً أثناء الظروف الاستثنائية العالمية الحالية، عبر إتاحة الحلول المرنة والسريعة والمتنوعة التي تعزز نمو واستدامة الأعمال التجارية في الدولة».

وأضاف: «إضافة إلى توفير خطاب الضمان مجاناً، فإننا نعد بإصداره في أقل من 24 ساعة من وقت التقدم بالطلب، وهو ما يجسد التزامنا الدائم بمواصلة تقديم الحلول المبتكرة للأعمال ومشاريع الاستثمار في شتى الظروف، ويعكس سعينا المستمر نحو مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة، ومساعدتهم على تخطي التحديات المختلفة، عبر تطوير حلولنا وتقديم خدمات تنافسية».