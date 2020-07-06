شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * يجتمع مجلس إدارة البنك العربي المتحد اليوم للموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي. * أعلنت شركة «أسمنت رأس الخيمة» أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالتمرير بتعيين استشاري خدمات مالية. * أكدت شركة «الخليج للملاحة» استكمال بيع ناقلة البتروكيماوية (الخليج مردف) دون تحقيق أي أرباح، ولكن الشركة ستتمكن من تسوية كافة التزاماتها المالية المستحقة على السفينة وبالتالي تحسين الرافعة المالية للشركة. * تجتمع الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» في 9 أغسطس القادم.

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