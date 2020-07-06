شكرا لقرائتكم خبر عن عـائـد الاكتـتاب علـى أسهــم التقنيـة.. مكـانـك راوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقق شركات التقنية مستويات جيدة من الأداء، رغم ما تعانيه اقتصادات العالم من تبعات تفشي كوفيد-19، لكن ما تحصل عليه من عائدات طرح أسهمها على الاكتتاب العام الأولي يراوح مكانه.

فخلال الأسبوع الماضي، زادت القيمة السوقية لشركة «أجورا» لخدمات الحوسبة السحابية بنسبة 150% في أول أيام تداولها في ناسداك، كما ارتفعت أسهم شركة «ليمونيد» لتقنيات التأمين بنسبة 139%.

وكثيراً ما تتعرض عمليات طرح أسهم شركات التقنية لانتقادات حول منح مصارف الاستثمار لأسهم فيها بأسعار مخفضة جداً لصناديق إدارة الأموال، الذين يحققون مكاسب ضخمة قبل أن يتمكن المستثمرون العاديون من المشاركة. وفي الوقت نفسه، تنتهي العملية بحصول الشركة على تمويل أقل بكثير مما يجب.

وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، أصبحت عروض الاكتتاب العام تنفذ بطرق افتراضية، حيث تسوق فرق الإدارة، بمساعدة المصرفيين، شركاتها عبر تطبيق «زووم» بدلاً من قضاء أسبوعين في السفر إلى مراكز المال في نيويورك وبوسطن وبالتيمور وسان فرانسيسكو.

وعلى الرغم من أن عدم السفر قد يوفر الجهد والمال، لكنه في نفس الوقت ينطوي على خسائر في عمليات التسويق. فقد باعت شركة «ليمونيد» 11 مليون سهم بسعر 29 دولاراً للسهم، لتحصل على ما يزيد قليلاً على 300 مليون دولار، بينما حصل المستثمرون في السهم على 444 مليون دولار عندما بلغ سعر الإغلاق 69.41 دولار. وهذا مبلغ ضخم لشركة كان لديها قبل العملية حوالي 567 مليون دولار من النقد وأشباه النقد.

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وفي مقابلة بالفيديو الأسبوع الماضي بعد الاكتتاب العام الأولي لشركة «أجورا»، قال الرئيس التنفيذي توني تشاو إن «الحملة الترويجية سارت على ما يرام». وقد شارك تشاو في اللقاءات الترويجية من الصين بينما انضم الرئيس التنفيذي للعمليات ريجي ياتيف،إليها من وادي السيليكون، حيث تتمتع الشركة أيضاً بحضور كبير.

وقال تشاو: «لقد شجعونا على الاستمرار في التركيز على الأهداف طويلة الأمد وقالوا إنهم يقدرون استراتيجيتنا».

ويعمل برنامج «أجورا» على تشغيل أنظمة الاتصالات ويسمح للمطورين بتضمين أدوات الفيديو أو الصوت بسهولة في تطبيقاتهم. وقد تضاعفت عائداتها ثلاث مرات تقريباً في الربع الأول لتصل إلى 35.6 مليون دولار، حيث ارتفع الطلب من العملاء الذين يتعاملون بالاتصالات عبر الإنترنت بسبب تفشي كوفيد-19.

وجمعت «أجورا» حوالي 350 مليون دولار من عملية الاكتتاب العام، وبحلول نهاية اليوم الأول من التداول، زادت قيمة الأسهم عن 880 مليون دولار،حيث ارتفع السهم من20 دولاراً، سعر الاكتتاب العام، إلى 50.5 دولاراً، قبل أن يغلق عند 56.49 دولار.

وحددت «ليمونيد» السعر الاسترشادي عند 29 دولاراً بعد رفعه مرتين ومع ذلك، قدّر السعر الأول القيمة السوقية للشركة عند 1.6 مليار دولار، أي أقل من تقييم السوق الخاص بنحو ملياري دولار.

وزادت إيرادات الشركة بأكثر من الضعف في الربع الأول، لتصل إلى 26.2 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه مع بقاء المستهلكين في المنزل، استفادت الشركة من أتمتة تجربة شراء التأمين والسماح لممثلي الشركة بكتابة خطط التأمين عن بُعد.