إطلاق منصة «HUBB» الإلكترونية للمأكـولات والمشـروبـات بالإمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت« hubbae.ae» المنصة العالمية للتجارة الإلكترونية، عن دخولها سوق المأكولات والمشروبات بهدف دعم المطاعم في جميع أنحاء الإمارات، وذلك عن طريق تخليصها من التكاليف المرتفعة التي تنتج عن التعامل مع جهات خارجية مثل شركات التوصيل الكبرى في السوق.

وفي الوقت الذي تواجه فيه المطاعم في جميع أنحاء العالم تحديات هائلة من الناحية المالية، نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19»، فإن« Hubb »تتطلع إلى تغيير مستقبل طلب الطعام والتوصيل، من خلال تزويد الصناعة بنموذج عمل أكثر استدامة .ويمكن للمطاعم مقابل رسوم شهرية بسيطة، الحصول على منصة تعمل بمثابة «مكان اجتماع» بين المطاعم وعملائها، كما توفر في الوقت ذاته مساحة تتيح للمطاعم توزيع القوائم والأطباق والمكونات وغير ذلك من خلال الاشتراك في « Hubb ». ويتاح للمطاعم التي تقوم بالتسجيل في « Hubb » خيار استخدام سائقي التوصيل الموظفين في المطعم (للتأكد من أن جميع الأرباح تذهب إلى هذه المطاعم).