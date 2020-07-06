437 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 437.2 مليون درهم حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 131 مبايعة بقيمة 238.72 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 88.38 مليون درهم و107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150.34 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 137.77 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 106.16 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 31.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 56 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 10 ملايين درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 60.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.