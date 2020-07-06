القطــاع الخــاص يستعيـد مستويـات الانتعـاش

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أظهرت البيانات الأحدث لمؤشر مديري المشتريات، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، قد شهد عودة النمو في شهر يونيو/‏حزيران؛ حيث واصلت البلاد تخفيف التدابير الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19». وازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة قوية، مدفوعة بأول زيادة في الإنتاج منذ شهر ديسمبر/‏كانون الأول الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات (PMI) الصادر عن مجموعة« IHS Markit» إلى 50.4 نقطة في يونيو، مقابل 46٫7 في مايو، وهو أول تحسن في ظروف التشغيل في 6 أشهر. وكان الارتفاع أيضاً هو الأقوى منذ شهر أكتوبر 2019، لكنه لا يزال أضعف من متوسط السلسلة.

وقدم مؤشر الإنتاج الفرعي، صورة أكثر دقة للانتعاش؛ حيث أشار إلى ارتفاع قوي في الإنتاج في الشركات التي شهدت أيضاً أول توسع شهري مسجل في عام 2020 حتى الآن؛ حيث شهدت الطلبات الجديدة نمواً بمعدل قوي أيضاً، وهو الأسرع منذ شهر أغسطس/‏آب 2019؛ حيث تحسن طلب العملاء في الداخل والخارج على حد سواء بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، فإن الجهود المبذولة للحد من التكاليف، أدت إلى مواصلة تخفيض العمالة. وارتفعت ضغوط التكلفة الإجمالية بشكل هامشي، في حين انخفضت أسعار المبيعات مرة أخرى في سلسلة ممتدة منذ شهر أكتوبر 2018.

وتحسنت التوقعات المستقبلية للنشاط لأول مرة منذ شهر مارس/‏آذار؛ حيث كان عدد أكبر من الشركات متفائلاً بتوسع الإنتاج في العام المقبل. وكان هذا في الغالب مرتبطاً بتخفيف تدابير «كوفيد- 19» التي يتطلع الكثيرون إلى أنها ستشجع على تعافي الطلب. وأدى هذا التفاؤل بزيادة المبيعات إلى زيادة طفيفة في مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.