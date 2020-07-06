ربط إلكتروني لخدمات العضوية في «غرفة دبي» و«دافزا»

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن شراكة مع سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» من أجل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك من خلال التعاون في مجال الربط الإلكتروني للخدمات بين الجهتين، وتوفير ميزة للمتعاملين تتيح لهم الحصول على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي أو تجديد عضويتهم من خلال المنصة الرقمية ل «دافزا».

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها غرفة دبي بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة للاستثمار وخاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهد إقبالاً كبيراً على الخدمات الرقمية.

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جاء الإعلان عن هذا التعاون في أعقاب اجتماع عقد مؤخراً بين حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» وبحضور مجموعة من مديري الإدارات لدى الجانبين. وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من أوجه التعاون المحتملة بين غرفة دبي و«دافزا»، وبحث كيفية توظيف الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في خدمة عملية التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز جابيتها للمستثمرين ورجال الأعمال.

وقال حمد بو عميم: نواصل العمل والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين لإطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تخدم دعم وتطوير قطاع الأعمال المحلي، وتسهيل الحصول على الخدمات. وننظر إلى هذا التعاون مع «دافزا» على أنه خطوة مهمة تضاف إلى جهودنا في دعم عملية التحول الرقمي للخدمات في الإمارة، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والتي تصب جميعها في التأكيد على مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والتجارة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: يأتي هذا التعاون مع غرفة دبي بمثابة إضافة نوعية تعزز من منظومة الخدمات الرقمية الحديثة التي تقدمها المنطقة الحرة بمطار دبي للشركات العالمية التي تحتضنها أو تلك التي تسعى لتأسيس أعمالها في بيئة استثمارية حيوية تضمن نمو أعمالها وتطورها وازدهارها. إذ تعتبر المنطقة الحرة بمطار دبي من الجهات السباقة والرائدة على صعيد تبني أحدث الحلول الرقمية التي تساهم في توفير خدمات استثنائية للمتعاملين، خاصة في ظل التوجهات العالمية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية نحو الحلول الرقمية لأداء الأعمال وتسهيل مزاولتها.