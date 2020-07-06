المنصات الإلكترونية..المخرج الآمن لشراء وثائق التأمين

أكدت «هيئة التأمين» أن إصدار وثائق التأمين، وتجديدها، تختص بهما شركات التأمين، وإن دور الهيئة «هو مراقبة أعمال الشركات. ومن هذا المنطلق؛ ونتيجة الظروف التي يمر بها العالم بسبب آثار فيروس كورونا، أصدرت الهيئة تعميماً في وقت سابق تحث فيه الشركات، وتؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية وتقديم كل الخدمات عن بُعد».

قالت «الهيئة» في معرض ردها على استفسارات ”الخليج 365” حول آلية العمل عن بعد من قبل شركات التأمين ومدى استفادة حملة الوثائق من الخدمات الإلكترونية: من خلال الخدمات الإلكترونية والذكية الخاصة بشركات التأمين والتي تتيح خلالها كل خدماتها لجميع الشركات والمهن المرتبطة بها، ولحملة وثائق التأمين، تكون بذلك قد طبقت آلية العمل عن بعد بما يتيح في الوقت نفسه استمرارية نهج عملها لحملة الوثائق.

أفضل الخدمات

وتابعت «الهيئة»: تسعى الهيئة وبالتعاون مع كل الجهات لتقديم افضل الخدمات، وأيسرها لجمهور المستفيدين، وبما ينعكس إيجاباً، حيث يتم حالياً التفاعل في موضوع تجديد وثائق تأمين المركبات من دون حاجة إلى فحص المركبة، تفعيلاً لما صدر عن «وزارة الداخلية» بشأن ترخيص المركبات.

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وأكدت «الهيئة» أنه قد وردها العديد من ردود الشركات التي أكدت فيها قيامها بانتهاج سياسة العمل عن بُعد بما يوفر لحملة الوثائق أسهل السبل في سبيل إصدار، أو تجديد وثائقهم.

وكانت «هيئة التأمين» أخطرت جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والعاملين في القطاع، ضرورة اعتماد السياسات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، في قطاع التأمين في الدولة.

القرارات المناسبة

طالبت «الهيئة» الشركات العاملة في الدولة بوجوب اتخاذ القرارات المناسبة بشأن دعم أي من عملاء الشركة، وحملة وثائق التأمين المتأثرين بالفيروس، حيث إن الشركة ستبقى مسؤولة عن القرارات المتخذة بهذا الشأن، وبما يحافظ على سلامة مركزها المالي، وملاءتها المالية، والالتزامات المترتبة عليها.

كما ألزمت «الهيئة» كل الشركات بتفعيل خطة التعافي من الطوارئ، كجزء من نظام إدارة المخاطر في الشركة لضمان استمرارية الأعمال، حيث تحتوي الخطة قائمة بالوظائف التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، وتوفير المعدات التي تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال عن بعد، وتوفير الأموال التي قد تحتاج إليها الشركة للإبقاء على سير الأعمال، واعتماد هذه الميزانية من إدارة الشركة وفق مقتضى الحال لكل شركة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى حسب مقتضى الحال.