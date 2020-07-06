«الخدمات الرقمية المالية» تطلق «eWallet» للتحويلات إلى 200 دولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخدمات الرقمية المالية، وهي شراكة تجارية بين «اتصالات» و«نور بنك»، التي استحوذ عليها بنك دبي الإسلامي في مطلع هذا العام، عن تعاونها مع «موني جرام إنترناشونال» وذلك بهدف إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية في المحفظة الإلكترونية «eWallet» في الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، تتيح المحفظة الإلكترونية «eWallet» لعملائها إجراء التحويلات النقدية الدولية والفورية إلى عائلاتهم وأصدقائهم في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم عبر شبكة واسعة الانتشار تشمل المحافظ الإلكترونية الدولية، والحسابات المصرفية، وخدمات السحب النقدي، وأكثر من 350000 من الوسطاء ومراكز الصرافة حول العالم.

تمتاز المحفظة الإلكترونية «eWallet» بأنها مرخّصة من قبل المصرف المركزي في الإمارات. كما تقدم محفظة «eWallet» ما يميزها عن المحافظ الإلكترونية الأخرى وهي إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، حيث يحتاج العملاء فقط لبطاقة هوية إماراتية سارية المدة، ورقم هاتف متحرك صادر من دولة الإمارات لكي يتمكنوا من فتح حساب جديد في محفظة «eWallet» وبمجرد فتح الحساب، يستطيع العملاء تعبئة الرصيد الخاص بهم والبدء بعمليات التحويل واستلام الدفعات عبر الهواتف المتحركة، وإرسال الدفعات إلى حسابهم المصرفي أو الحسابات المصرفية للآخرين، وإجراء عمليات الشراء، ودفع الفواتير، وتعبئة الرصيد للهواتف المتحركة. ويستطيع العملاء أيضاً إرسال التحويلات المالية الدولية بواسطة خدمة «موني جرام»، كما يمكنهم إضافة أو سحب الرصيد المتبقي في حسابهم من خلال زيارة أحد أفرع «موني جرام» المعتمدة.