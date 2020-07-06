موظفو «غرفة رأس الخيمة» يستأنفون العمل المكتبي 100%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أمس الأحد، استئناف العمل المكتبي وعودة موظفيها إلى مكاتبهم بنسبة 100%، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لتهيئة مقار العمل، وفقاً لتوجيهات القيادات العليا في حكومة رأس الخيمة، مؤكدة أن العودة جاءت وفق دليل استرشادي لضمان سلامة الموظفين، فيما وفرت لموظفيها الأدوات الوقائية.

ووجه محمد حسن السبب، المدير العام للغرفة بالوكالة، رسالة تفاؤلية إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، للاطمئنان على صحتهم وتذكيرهم بأهمية التقيد بالتدابير الاحترازية، مؤكدا ثقته بوعيهم، وأن جميع الموظفين ملتزمون بالتباعد، ويعملون في ضوء الدليل الاسترشادي.

وأكد السبب أن جائحة «كورونا المستجد» ستشكل نقطة مفصلية في تاريخ البشرية، بما لها من تأثيرات كبيرة في مختلف مجالات الحياة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية. وكما كانت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، سيكون فيروس (كوفيد-19) في 2020، لينقسم الزمن إلى «ما قبل وما بعد كورونا»، لافتاً إلى أن فيروس كورونا ألقى بظلاله على كل قطاعات العمل، ووضع الجميع أمام اختبار حقيقي، مؤكداً نجاح كافة المؤسسات والدوائر المحلية في رأس الخيمة، بما فيها الغرفة، في تجاوز هذا الاختبار، والاستمرار في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين.

أضاف السبب أن حكومة الإمارات كانت سباقة في تحويل خدماتها إلى إلكترونية منذ أكثر من 20 عاماً.